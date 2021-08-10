Из Минска в Багдад вывозным рейсом вылетели 240 иракцев

Из Минска в Багдад вывозным рейсом вылетели 240 иракцев11
- 10.08.2021, 19:54
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Вывоз своих граждан правительство Ирака начало на фоне созданного Лукашенко кризиса на границе Беларуси и Литвы.
10 августа в 15:45 из Минска в Багдад с часовой задержкой вылетел один из первых вывозных бортов с гражданами Ирака, многие из которых оказались на территории Беларуси, чтобы потом перейти границу с Евросоюзом.
Boeing 737 авиакомпании Iraqi Airways сел в белорусской столице за два часа до этого. Он прилетел пустым, а улетит полным, рассказал корреспонденту РБК представитель иракского посольства в Беларуси, который сопровождал соотечественников в аэропорту. По данным МИД Ирака, в страну этим рейсом вернутся 240 человек. Первый вывозной рейс был организован 9 августа — рейсом авиакомпании Fly Baghdad в Ирак отправились 80 человек, сообщил МИД страны.
Иракцы начали собираться в аэропорту за несколько часов до вылета. Их можно было встретить по всему терминалу, мужчины разгуливали с пивом. Почти все они практически не говорят по-английски, объясняться приходится текстом через Google-переводчик.