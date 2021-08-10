Нелегальный дым 1 Тина Канделаки

10.08.2021, 20:32

6,818

Тина Канделаки

В России призвали перекрыть контрабанду белорусских сигарет.

Несколько моих постов, колонок и интервью о рынке нелегального табака в России вызвали резонанс в российских и белорусских СМИ. Указав на главных бенефициаров этого серого и черного рынка, мы были вправе надеяться на то, что ситуация изменится, но пока этого, к сожалению, не произошло.

Аналитическая компания «Кантар» выпустила свое исследование, согласно которому доля нелегальных сигарет в России выросла до 12,8% от общего объема рынка. А ведь всего три месяца назад их было 10%, а зимой 2020 года только 7%. Пандемия и связанное с ней закрытие границ повсеместно разрывала торговые цепочки, но, как и предсказывали эксперты, вместе с восстановлением объемов легальной торговли, начинает расти и контрабанда. А это значит, что главные «герои» истории с поставками нелегального табака чувствуют себя все лучше, в то время как российский бюджет теряет огромные деньги — по оценке экспертов в 2021 году это будет более чем 100 млрд рублей.

В лидерах по нелегальным поставкам остается Беларусь. Каждая вторая контрафактная сигарета прибывает на наш рынок от ближайшего союзника. Удачно пользуясь повышением цен в России, белорусские контрабандисты с начала весны нарастили объем ввоза своей продукции сразу на 20%. Такое вот пиратство XXI века.

Александр Григорьевич Лукашенко уверенно заявляет, что Беларусь никакого отношения к контрабанде не имеет и даже пример может подать, как бороться с контрафактным табаком. Самое ироничное, что наполовину он прав: внутри своей страны он борется с нелегальным производством более чем эффективно и ни одна нелегальная пачка в белорусские магазины попасть не может. Но как только грузовик пересекает границу Беларуси – это уже проблема другой страны. Нашей с вами страны.

Государственные белорусские СМИ обеспечивают эту позицию умелым пиаром. Советуют России, Польше и Литве разобраться со своим подпольным производством, прежде чем обвинять Беларусь. Если верить белорусским СМИ, контрабанда сигарет процветает во многих странах Евросоюза и в масштабах даже близко несравнимых с ситуацией у нашего соседа.

Если верить, конечно. Вот только в той же Литве в грузовых поездах с калийными удобрениями из Беларуси регулярно обнаруживают «посылки» с табачной контрабандой на миллионы евро. Раз вагоны пломбируются на заводе «Беларуськалий», после этого никакие посторонние грузы внутрь попасть не могут. Так когда же и кто может поместить туда контрабанду, чтобы очернить белорусскую сторону?

ЕС борется с бесконечными потоками белорусской контрабанды так, как научился за последние годы – ввел санкции против представителей табачной отрасли Беларуси. Вот и выходит, что вся ситуация на виду и проблема требует безотлагательного решения. Неужели отдельным чиновникам в нашей стране не хватает политической воли, чтобы разобраться с контрафактом раз и навсегда?

Мы много помогаем Беларуси, оказавшейся в тяжелой ситуации. Понятно, что сами они стимулов к тому, чтобы эффективно пресечь свою контрабанду не имеют. Но у нас наверняка есть рычаги, чтобы эту проблему решить, а не слушать, как наши союзники говорят нам «сами вы виноваты». Партнеры так не поступают.

Тина Канделаки, «Эхо Москвы»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».