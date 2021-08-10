Удар по режиму 10 10.08.2021, 20:52

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Названа наиболее уязвимая к санкциям экономическая отрасль режима Лукашенко.

Международное сообщество продолжает давить на диктаторский режим Лукашенко санкциями, но только в одной отрасли они станут наиболее сокрушительными не только для Беларуси, но и для России, убежден Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Республике Беларусь (2010−2011) Роман Бессмертный, передает «Новое время».

«Вторым партнером сегодня Республики Беларусь, а на самом деле одним из партнеров Кремля, являются Нидерланды. Потому что два нефтеперерабатывающих завода белорусские фактически работают на экспорт. И это львиная доля доходов бюджета Республики Беларусь, а я бы точнее сказал — диктатора Лукашенко, потому что там очень своеобразный бюджет, который делится на несколько частей. Одна — это государственный бюджет, вторая — это фонд военно-промышленного комплекса, в который никто никогда не допускается. И третья — это часть благотворительных фондов, которые раздаются в виде кредитных ресурсов тем, кому назначает сам Лукашенко», — рассказал политик.

Бессмертный убежден, что санкции, применяемые к Беларуси по нефтепродуктам, важны от Великобритании и США, но еще большее значение они будут иметь, если их введет Европейский Союз.

«Это не столько и не только удар по диктатуре Лукашенко, как по Кремлю, потому что это давальческая схема на входе на два нефтеперерабатывающих завода, и валютные доходы собственно самого диктатора Лукашенко. Поэтому это ключ к тому, насколько европейцы понимают все то, что происходит в экономической системе Кремль — Минск», — отметил Бессмертный.

Ранее санкции против режима Лукашенко ввела Великобритания, а США и Канада расширили санкции и ударили по ключевым секторам экономики, в том числе по импорту и экспорту нефтепродуктов.

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