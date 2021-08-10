Месси успешно прошел медосмотр в ПСЖ 10.08.2021, 21:32

Теперь осталось уладить последние технические формальности.

Футболист Лионель Месси успешно прошел медицинский осмотр перед подписанием контракта с французским «Пари Сен-Жерменом», написал в своем Twitter журналист Фабрицио Романо, который ранее одним из первых узнал детали будущего контракта аргентинца с парижским клубом.

Сообщается, что после медосмотра форвард направился в отель. Для подписания контракта осталось уладить последние технические формальности.

Информацию подтверждает CBS Sports.

Ранее ПСЖ анонсировал переход Месси. Игрок будет официально представлен в среду, тогда же состоится его первая пресс-конференция.

Месси прилетел в Париж во вторник с семьей. Ранее сообщалось, что он подпишет контракт с ПСЖ сроком на два года.

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