Геннадий Гудков: Кроме Гааги, я бы Лукашенко никакой другой судьбы бы не предрекал 2 10.08.2021, 21:39

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Геннадий Гудков

Он – сумасшедший человек.

Экс-полковник ФСБ Геннадий Гудков уверен, чем быстрее Лукашенко будут судить в Гааге, тем лучше это будет для всего мира. Об этом он заявил в интервью «Эхо Москвы».

― Не знаю насчет военной базы, наверное это предмет торга Лукашенко с Путиным, чтобы получать регулярно деньги у России, поскольку своих денег у белорусского диктатора нет. А что касается государственного аппарата, то я очень сожалею, что там не нашлась пара сотен активных ребят во время мирной белорусской революции, которая могла бы покончить с этим позорнейшим режимом, которые могли бы угрозой действия заставить эту власть уйти, какими-то мирными ненасильственными не посягающими на жизнь и здоровье людей действиями, например, освободить из тюрем лидеров оппозиции. В общем, чуть-чуть не надавили, и аппарат начал переходить на сторону восставших. И понятно, что сегодня власть Лукашенко удерживает исключительно силой оружия, и тут нет никакой альтернативы – только силой оружия! Подчеркну, что это ни какие-то дубинки и электрошокеры, а уже стрельба по людям, убийство людей на улицах. И это – стрельба на поражение. Мы это видели. Это пытки, избиения, издевательства, ночные аресты. Мы, как страна, понесшая гигантские потери населения в ХХ веке в Советском Союзе, это знаем и помним, по крайней мере те, кто способен мыслить.

Лукашенко врет полностью, он и Путина где-то пытается кинуть и скомпрометировать, но Путин его терпит. Но это редкостный чудак на букву «м». Понятно, что он секретарь минского обкома, и что Беларусь интегрирована в Россию, и что это одна диктатура, но ее разные лики. Но ведет он себя некорректно даже в отношении своего патрона, шефа, прямого начальника и финансового спонсора – Владимира Путина. Ужасное зрелище! Лукашенко – это сумасшедший человек, которые готов стрелять в свой собственный народ, и он уже в него стрелял. И кроме Гааги, я бы ему никакой другой судьбы бы не предрекал, и чем быстрее это произойдет, чем быстрее он окажется в Гааге под судом, надеюсь он доживет до этих свирепых времен – то тем лучше для мира. Именно для мира, а не только для России, а для всей Европы и всего мира.

― Вы сказали, что жаль, что не нашлось ребят, готовых освобождать заложников, но при этом вы подчеркнули, что это должно было происходить мирно. А как это возможно?

― Очень возможно! Подогнали технику, выдавили ворота и телами вытеснили бы охрану. Никто же не собирается стрелять! Охрана не собиралась стрелять, и полиция не собиралась, они просто ждали, когда их начнут вытеснять. И надо было блокировать сотнями, десятками тысяч людей здание администрации, отключать у них электричество, связь, блокировать транспортный подвоз горячего питания. Все это можно было сделать мирно, без покушения на жизнь. И это было бы действие не направленное на убийство и на прочее, но оно было бы эффективное. В аппарат начали бы приходить полицейские, начали бы приходить дипломаты, администрация в Гродно-Бресте фактически перешла на сторону мирной революции, и это было не только там, но и в ряде других городов – маленьких, небольших и средних. И в Минске власть дышала на ладан. Просто не хватило решительности и плана действия. К сожалению, я возлагаю за это ответственность на штаб Тихановской. Не на нее саму, ее позволили сломать и удалить из Беларуси. А она была законно была избрана президентом, и она должны была издавать приказы и распоряжения. А ее штаб, понимая, что она побеждает на выборах ни хрена, извините за непарламентское выражение, не имел в голове никакой программы победителя. И все это кончилось – а давайте договоримся, сядем за стол переговоров, а давайте подключим Путина, и еще чего-то. Вот и получили по полной программе!

И это урок всему миру. С сумасшедшим диктатором разговор должен быть коротким – или ты уходишь добровольно, или… Когда стоит сто тысяч человек, то состояться должен такой диалог. Желательно дать возможность диктатору уйти мирно, без кровопролития.

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