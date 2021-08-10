Индексы Dow Jones и S&P 500 побили рекорды 10.08.2021, 21:53

Аналитики объясняют позитивный настрой инвесторов рядом факторов.

Сегодня, 10 августа, фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 показали уверенный рост сразу после открытия биржевых торгов в США, достигнув новых рекордных отметок — 35 268 пунктов и 4445 пунктов соответственно. Аналитики объясняют позитивный настрой инвесторов рядом факторов: в целом позитивными корпоративными отчетностями, снижением опасений по поводу распространения дельта-штамма в США и ожиданиями скорого прохождения в Сенате США законопроекта о новом плане стимулирования американской экономики на сумму $1 трлн путем осуществления ряда крупных инфраструктурных проектов, передает kommersant.ru.

Лидерами сегодняшних торгов стали котировки финансового сектора: акции Goldman Sachs выросли на 2,4%, Citigroup — на 2,5%, Bank of America — на 2,3%, а также транспортного сектора — акции авиакомпаний United, Delta и American Airlines подорожали на 2,5–3%. Аналитики отмечают, что инвесторы испытывают повышенный оптимизм в отношении компаний, от которых ждут нового роста на фоне дальнейшего снятия ковидных ограничений и государственных мер по поддержке экономики.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».