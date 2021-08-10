Маск предложил NASA помощь в создании скафандров для миссии на Луну 10.08.2021, 22:14

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Фото: Gettyimages.com

В NASA планировали доставить астронавтов на Луну в 2024 году.

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск предложил Национальному управлению Соединенных Штатов по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) помощь в разработке скафандров. Ранее в NASA заявили, что возникла задержка с изготовлением костюмов для астронавтов.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение Илона Маска в Twitter.

Макс прокомментировал публикацию генерального инспектора NASA Пола Мартина, в которой говорилось о том, что высадка астронавтов на Луну в 2024 году не представляется возможной в связи с задержками в разработке скафандров.

"SpaceX может сделать это, если потребуется", - написал Маск в комментарии к публикации Мартина.

Ранее сообщалось, что космическое агентство NASA не сможет вернуть астронавтов на Луну в 2024 году.

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