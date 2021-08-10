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Астролог: Лукашенко ждет судьба Чаушеску

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  • 10.08.2021, 22:38
  • 14,478
Астролог: Лукашенко ждет судьба Чаушеску
Влад Росс
фото: Главред

А потом Беларусь войдет в ЕС.

Август 2021 года не пройдет спокойно для Беларуси, как и последний месяц лета в прошлом году – спустя год белорусы вновь выйдут на протест. Об этом в комментарии «Главреду» заявил астролог Влад Росс.

Астролог считает, что Александру Лукашенко недолго осталось править.

«Во-первых, его уже и Путин попросил отказаться от власти во время их недавнего разговора в Петербурге. Во-вторых, в августе в Беларуси случится восстание – белорусы вновь задумаются об отстранении Лукашенко и выйдут на улицы», – отметил Влад Росс.

В Беларуси, по мнению астролога, могут повториться такие же события, как на Гаити, где был убит президент.

«Лукашенко ждет судьба Чаушеску, и все решит или один выстрел, или черенок лопаты. Все то, что недавно происходило на Гаити, где свергли узурпатора, может произойти и в Беларуси. Белорусы – мирный и спокойный народ, но внезапно и у них все это может случиться», – заверил Росс.

Кроме того, астролог не исключает переворота в высших кругах белорусской элиты.

«К Лукашенко просто придут и устранят его», – уточнил он.

Вообще, прогноз астролога для Беларуси таков: после ухода от власти в России Владимира Путина Беларусь станет по-настоящему независимым государством, причем входящим в Евросоюз.

«По моим прогнозам, Беларусь войдет в ЕС раньше, чем Украина. Ей будет намного легче войти в Евросоюз – ее ждет примерно такой же путь, как прошли Эстония, Латвия и Литва. В Беларуси меньше численность населения, меньше проблем, а потому ЕС не придется выделять каких-то слишком больших сумм денег. Белорусы очень работящие, там много айтишников, там нет системы повсеместных откатов, как в Украине, и теневой экономики. Также в Беларуси нет олигархов – там один олигарх, и если его устранят, то таковых не будет вообще», – рассказал Влад Росс.

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