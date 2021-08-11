Reuters: Талибы захватили уже более 60% Афганистана 2 11.08.2021, 7:35

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фото: reuters

В Кабул они планируют дойти в последнюю очередь.

Боевики из движения Талибан уже установили контроль над 65% территории Афганистана. В Кабул они планируют дойти в последнюю очередь.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в структурах ЕС.

Отмечается, что стратегия талибов заключается в том, чтобы захватить границы на севере, западе и юге Афганистана, а затем подойти к столице страны Кабулу.

Боевики угрожают захватить столицу 11 провинций и пытаются лишить правительство поддержки со стороны северных регионов страны.

Ранее талибы заявляли, что под их контролем находится более 80% территории страны. В конце июня газета The Wall Street Journal со ссылкой на разведчиков в США сообщила, что правительство Афганистана может потерпеть поражение от движения Талибан через полгода-год после того, как армия США покинет страну. Вашингтон начал вывод войск из Афганистана 25 апреля.

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