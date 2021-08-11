Режим Лукашенко дышит на ладан 4 Телеграм-канал «Баста!»

11.08.2021, 7:39

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Собрав все силы в кулак, мы можем развить невероятную мощь.

Все в наших руках!

Сейчас нужно не тратить, а запасать. Силы, ресурсы, время. Организовываться. Вычислять засланных казачков. И, не попадаясь нигде и никому, готовиться дать мощнейший отпор.

Решительный и неотвратимый, как цунами.

Режим дышит на ладан.

Это видно по тем их "решениям", которые лихорадочно и ожесточенно "принимаются" в попытке удержаться на троне.

Их уверенность тает.

А мы. Основная задача сейчас — объединиться и мобилизоваться, быть готовыми.

Собрав все силы в единый кулак, мы можем развить невероятную мощь.

Победа будет за нами! Стачке быть!

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