Режим Лукашенко дышит на ладан

Режим Лукашенко дышит на ладан4
- Телеграм-канал «Баста!»
- 11.08.2021, 7:39
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Собрав все силы в кулак, мы можем развить невероятную мощь.
Все в наших руках!
Сейчас нужно не тратить, а запасать. Силы, ресурсы, время. Организовываться. Вычислять засланных казачков. И, не попадаясь нигде и никому, готовиться дать мощнейший отпор.
Решительный и неотвратимый, как цунами.
Режим дышит на ладан.
Это видно по тем их "решениям", которые лихорадочно и ожесточенно "принимаются" в попытке удержаться на троне.
Их уверенность тает.
А мы. Основная задача сейчас — объединиться и мобилизоваться, быть готовыми.
Собрав все силы в единый кулак, мы можем развить невероятную мощь.
Победа будет за нами! Стачке быть!
Телеграм-канал «Баста!»