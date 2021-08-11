Обнаружен новый штамм коронавируса с летальностью до 82% 13 11.08.2021, 8:12

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Скорость его распространения значительно выше, чем у ранее известных вариантов COVID-19.

Ученые из США обнаружили новый штамм коронавируса Йота или B.1.526. Он может повысить уровень смертности от инфекции на 62-82% среди пожилых людей.

Исследование опубликовали на медицинском портале medrxiv.org. Отмечается, что этот вариант COVID-19 имеет значительно более высокую трансмиссивность и потенциал иммунного ускользания, чем ранее циркулировавшие варианты.

Лабораторные исследования показали, что этот вариант умеренно устойчив к нейтрализации терапевтическими моноклональными антителами и антителами, индуцированными вакциной или инфекцией.

Скорость передачи варианта B.1.526 на 15-25% выше, чем у ранее распространенных штаммов. Более того, данные показали, что этот вариант может вызывать прорывные инфекции у 0-10% населения.

Штамм Йота увеличивает смертность от инфекции на 46%, 82% и 62% у лиц в возрасте 45-64 года, 65-74 года и старше 75 лет соответственно.

Впервые штамм Йота обнаружили у жителя Нью-Йорка в ноябре 2020 года. Позже этот вариант зафиксировали во всех 52 штатах США, а также в 27 странах мира.

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