Наш язык — забастовка 1 Телеграм-канал «Баста!»

11.08.2021, 8:18

1,628

Это главный страх режима.

Молчаливое согласие - это то, что позволило продержаться ему у власти 26 лет. С этим должно быть покончено. Мы больше не молчим и наш язык - ЗАБАСТОВКА.

Это главный страх режима, риск остановки предприятий, огромные денежные потери.

Давайте представим, что те миллионы людей, которых обманули на выборах, и те сотни тысяч, которые выходили на акции протеста не выйдут все массово несколько дней на работу. А если не выйдут месяц? Что тогда будет с режимом? С каких средств ОН будет платить своим цепным псам зарплаты?

На самом деле не надо будет ждать никакого месяца. Неделя национальной забастовки и таракан исчезнет. А забастовку хотят все! Рядом с вами, ваши коллеги они только и ждут того, что кто-то начнет бастовать, чтобы присоединиться, потому что он реально всех достал!

Забастовка – наше законное право и обязанность, мы не должны содержать и тянуть на себе аппарат чинуш, силовиков и прочих прикорытников.

Мы требуем: Новых, честных выборов, освобождения всех политзаключенных, отставку президента, правительства и роспуск национального собрания.

Единство, решительность и вера в успех – наш путь к победе!

Телеграм-канал «Баста!»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.