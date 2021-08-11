Наш язык — забастовка1
- Телеграм-канал «Баста!»
- 11.08.2021, 8:18
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Это главный страх режима.
Молчаливое согласие - это то, что позволило продержаться ему у власти 26 лет. С этим должно быть покончено. Мы больше не молчим и наш язык - ЗАБАСТОВКА.
Это главный страх режима, риск остановки предприятий, огромные денежные потери.
Давайте представим, что те миллионы людей, которых обманули на выборах, и те сотни тысяч, которые выходили на акции протеста не выйдут все массово несколько дней на работу. А если не выйдут месяц? Что тогда будет с режимом? С каких средств ОН будет платить своим цепным псам зарплаты?
На самом деле не надо будет ждать никакого месяца. Неделя национальной забастовки и таракан исчезнет. А забастовку хотят все! Рядом с вами, ваши коллеги они только и ждут того, что кто-то начнет бастовать, чтобы присоединиться, потому что он реально всех достал!
Забастовка – наше законное право и обязанность, мы не должны содержать и тянуть на себе аппарат чинуш, силовиков и прочих прикорытников.
Мы требуем: Новых, честных выборов, освобождения всех политзаключенных, отставку президента, правительства и роспуск национального собрания.
Единство, решительность и вера в успех – наш путь к победе!
Телеграм-канал «Баста!»