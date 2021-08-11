«Горе-мост» в Гродно, который никак не могли открыть, опять попал в новости 5 11.08.2021, 8:47

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На новом мосту в Гродно, который открыли 6 августа, неизвестные разрисовали парапетные ограждения, сообщает газета «Гродненская правда».

Надписи на парапетных ограждениях появились ночью 9 августа.

Напомним, новый мост планировалось открыть в Гродно в субботу, 17 июля, с участием Лукашенко. Однако за несколько часов до открытия на Гродно обрушился мощный ливень, возле моста обвалился грунт и открытие моста вновь отложили. Это был второй случай за две недели: 4 июля после мощного ливня часть дороги на съезде с моста на правом берегу обвалилась вместе с асфальтом, там образовалась большая яма.

21 июля православные священники отслужили на мосту молебен и пронесли по нему Жировичскую икону Божьей Матери.

6 августа мост, наконец, открыли. В церемонии открытия принял участие Лукашенко.

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