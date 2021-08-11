Ученые выяснили, откуда прилетел астероид, изменивший ход эволюции на Земле 1 11.08.2021, 8:55

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Диаметр небесного тела достигал почти 10 километров.

Специалистам из США удалось установить, откуда именно появился астероид, который стал причиной гибели динозавров на нашей планете. Результате проведенного исследования ученые опубликовали в научном журнале Icarus.

Об этом сообщает Live Science (перевод — planetanovosti.com).

66 миллионов лет назад в Землю врезался астероид под названием Чикшулуб, диаметр которого достигал практически 9,6 километров. Это стало причиной того, что на нашей планете возникли катастрофические события, спровоцировавшие гибель большей части динозавров. Информация об этом астероиде собиралась специалистами на протяжении долгого времени в кратере Чикшулуб, который располагается в Мексике на небольшом полуострове Юкатан. С помощью геохимического анализа удалось установить, что этот космический объект относился к числу углеродистых хондритов. В таких астероидах присутствует очень много углерода и образовывались они еще тогда, когда только начинала формироваться Солнечная система.

Ученые долгое время пытались установить происхождение космического объекта, но ни одна из теорий в конечном результате не была подтверждена. Последнее исследование продемонстрировало, что катастрофа была вызвана ударом темного астероида, который прилетел из дальних пределов основного пояса астероидов. Этот пояс находится между Юпитером и Марсом и содержит огромное количество темных космических объектов. Такое название они получили за счет своего химического состава, который окрашивает камни в достаточно темный цвет.

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