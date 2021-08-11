Курьезный гол украинца Яремчука помог выбить московский «Спартак» из Лиги чемпионов

Курьезный гол украинца Яремчука помог выбить московский «Спартак» из Лиги чемпионов1
- 11.08.2021, 9:51
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Видеофакт.
Футбол. "Спартак" вновь уступил "Бенфике" и вылетел из Лиги чемпионов. Яремчук курьезно забил первый гол за португальцев
2021-08-11 00:06:30
Московский "Спартак" не смог пробиться в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В ответном матче 3-го квалификационного раунда "красно-белые" вновь "всухую" уступили "Бенфике" — 0:2. Дебютный гол за португальский клуб забил форвард сборной Украины Роман Яремчук, сообщает pressball.by.
Roman Yaremchuk. 🦅🔴⚪#SLBSpartak #UCL pic.twitter.com/8cp2W94BkE— MasterPT (@MasteringPT) August 10, 2021
Бенфика (Португалия) — Спартак Москва (Россия) — 2:0
Голы: 1:0 — Мариу (58). 2:0 — Яремчук (92+).
Первый матч — 2:0.