Эксперты назвали популярный продукт, дающий мощный эффект в лечении гипертонии
- 11.08.2021, 10:14
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Исследование провели в США.
Американские ученые выяснили, что регулярное употребление в пищу отварного картофеля вносит весомый вклад в борьбу с повышенным артериальным давлением.
Благотворное влияние овоща на сердечно-сосудистую систему исследователи обосновали наличием в картофеле калия. Этот микроэлемент предотвращает задержку в организме натрия, который играет важную роль в повышении давления. При этом специалисты отмечают, что блюдо важно оставлять не присоленным, пишет u-news.com.ua.
Результаты этого исследования прокомментировала диетолог Светлана Исакова. Она объяснила, что несмотрря на то, что питание играет важную роль в состоянии здоровья человека, не стоит забывать и о специальных препаратах.
«Я бы всё же предостерегла от того, чтобы полагаться только на картофель в борьбе с повышенным давлением. Снижают давление препараты, а вот включение в диету варёного картофеля помогает контролировать давление и не допускать его повышения у людей со склонностью к артериальной гипертонии», - пояснила врач.