Бойца Алексея Кудина приговорили к 2,5 годам лишения свободы 5 11.08.2021, 10:32

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Алексей Кудин

Приговор огласили в суде Молодечненского района.

Боец Алексей Кудин приговорен к 2,5 годам лишения свободы. Приговор огласили сегодня, 11 августа, в суде Молодечненского района, сообщает «Трибуна».

Боксер был признан виновным по ч. 2 ст. 363 УК РБ (сопротивление сотруднику милиции или другому лицу, охраняющему общественный порядок, связанное с применением насилия или угрозой его применения).

Отметим, это на год меньше, чем запрашивала для спортсмена прокуратура.

В июле спортсмена экстрадировали в Беларусь из Российской Федерации вопреки решению Европейского суда по правам человека.

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