«Газпром» продолжает штормить 2 11.08.2021, 10:41

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Фото: РИА «Новости»

Европа критически недополучает газ.

Физический поток газа по газопроводу "Ямал-Европа" утром 11 августа упал в полтора раза к среднему уровню предыдущего дня, показали данные германского газотранспортного оператора Gascade, сообщает "Интерфакс".

Во вторник 10 августа в среднем по магистрали поставлялось на входе в газотранспортную систему ФРГ по 1,5 млн кубометров в час, то с началом среды поток снизился до 1 млн кубов в час.

С 5 августа, когда произошел пожар на уренгойском заводе "Газпрома", поставки на входе в газотранспортную систему Германии в среднем составляли около 1,5 млн кубометров м в час (в воскресенье поток снижался и до 1,4 млн кубов в час).

Утром 10 августа поставки увеличивались до 1,8 млн кубометров в час, но этот уровень сохранялся только три часа.

5 августа случился взрыв на установке деэтанизации конденсата первой очереди Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспортировке ООО "Газпром переработка".

Завод входит в Уренгойский газодобывающий комплекс, который обеспечивает прием и переработку нестабильного газового конденсата крупнейших месторождений Надым-Пур-Тазовского региона – главной газоносной провинции в России.

Процесс стабилизации добываемого вместе с природным газом конденсата неразрывно связан с добычей газа. Из-за пожара завод полностью остановил прием сырья, это привело к существенному снижению добычи и поставок "Газпрома".

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