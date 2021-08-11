«Газпром» продолжает штормить

«Газпром» продолжает штормить2
- 11.08.2021, 10:41
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Европа критически недополучает газ.
Физический поток газа по газопроводу "Ямал-Европа" утром 11 августа упал в полтора раза к среднему уровню предыдущего дня, показали данные германского газотранспортного оператора Gascade, сообщает "Интерфакс".
Во вторник 10 августа в среднем по магистрали поставлялось на входе в газотранспортную систему ФРГ по 1,5 млн кубометров в час, то с началом среды поток снизился до 1 млн кубов в час.
С 5 августа, когда произошел пожар на уренгойском заводе "Газпрома", поставки на входе в газотранспортную систему Германии в среднем составляли около 1,5 млн кубометров м в час (в воскресенье поток снижался и до 1,4 млн кубов в час).
Утром 10 августа поставки увеличивались до 1,8 млн кубометров в час, но этот уровень сохранялся только три часа.
5 августа случился взрыв на установке деэтанизации конденсата первой очереди Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспортировке ООО "Газпром переработка".
Завод входит в Уренгойский газодобывающий комплекс, который обеспечивает прием и переработку нестабильного газового конденсата крупнейших месторождений Надым-Пур-Тазовского региона – главной газоносной провинции в России.
Процесс стабилизации добываемого вместе с природным газом конденсата неразрывно связан с добычей газа. Из-за пожара завод полностью остановил прием сырья, это привело к существенному снижению добычи и поставок "Газпрома".