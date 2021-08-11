Британский ученый: Штамм «дельта» делает невозможным коллективный иммунитет от COVID-19 11 11.08.2021, 10:48

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Профессор Эндрю Поллард выступил перед парламентской группой по коронавирусу.

Штамм коронавируса "дельта" делает невозможным формирование коллективного иммунитета у населения. Такое заявление сделал в Лондоне директор группы Оксфорда по разработке вакцины AstraZeneca профессор Эндрю Поллард британской парламентской группе по коронавирусу.

"Проблема состоит в том, что этот вирус - не вирус корь. Если привить от кори 95 процентов населения, вирус кори больше не может передаваться. Штамм "дельта" будет заражать и тех, кто привился", - цитирует ученого издание The Guardian (перевод — dw.com).

Существующие вакцины лишь защищают от тяжелого течения болезни

Как указал Поллард, люди, которые не вакцинировались, рано или поздно встретят вирус, средства для полной остановки его передачи не существует. В то же время он отметил, что причин для паники в настоящий момент нет, поскольку существующие вакцины хотя и не спасают от заражения, являются весьма эффективными в вопросе от тяжелого течения COVID-19.

Даже в случае снижения уровня антител после вакцинации иммунная система человека, вероятно, будет помнить о прививке в течение десятилетий и обеспечит определенную степень защиты при встрече с вирусом, подчеркнул Эндрю Поллард.

Как напоминает The Guardian, недавнее исследование Имперского колледжа Лондона предполагает: полностью вакцинированным людям в возрасте 18 – 64 лет на 49 процентов меньше, чем невакцинированным, грозит опасность заражения коронавирусом .

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