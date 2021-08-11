Кибер-партизаны опубликовали личные данные доносчиков и «стукачей»2
- 11.08.2021, 11:22
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Бумеранг возвращается.
Белорусские кибер-партизаны совместно с активистами дворовых движений провели масштабную работу и опубликовали личные данные доносчиков и «стукачей» — тех, кто сообщал карателям местонахождение участников мирных акций протеста.
«На этот раз публикуем данные совместной работы Кибер-партизан с активистами дворовых движений, участвовавшими в ее подготовке. Сегодня это данные из республиканской базы 102, а в ней доносчики и предатели честных белорусов. Думали стуча фашистам, про места где прячутся люди, которые вышли против фальсификаций, вы, доносчики, останетесь инкогнито!?
Каждый из коллаборантов будет вскрыт, покрывающие ложь и фальсификации получат по заслугам. Мы знаем вас всех и все ваши данные попадут на blackmap.org. А когда будете звонить в следующий раз, чтобы сдавать ваших соседей, помните: бумеранг вернётся.
Народ Беларуси не сложит руки, объединившись мы сломим хребет диктаторскому режиму», — заявили кибер-партизаны.