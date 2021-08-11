В Гвинее зафиксировали смерть от опасного вируса 11.08.2021, 11:44

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Свойствами он похож на вирус лихорадки Эбола.

Всемирная организация здравоохранения и власти Гвинеи официально подтвердили первую смерть от болезни Марбурга. Ее вызывает вирус, похожий по своим свойствам на вирус лихорадки Эбола, сообщает ВВС.

Вирус передается от животных к людям. Мужчина, имя которого не раскрывают, заразился 25 июля и умер 2 августа в деревне недалеко от города Гукеду на границе Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне. Тест на лихорадку Эбола был отрицательным, поэтому пациента лечили от малярии. Вскрытие же показало болезнь Марбурга.

Болезнь Марбурга впервые обнаружили в немецком городе Марбурге в 1967 году. Тогда источником заражения стали зеленые мартышки, которых завезли из Африки. Болезнь унесла жизни семерых человек, 31 – заболел. В дальнейшем вспышки заболевания фиксировали в Судане, Кении, Анголе, Уганде, ЮАР и Демократической республике Конго. Нынешний случай – первый в Западной Африке.

Уровень смертности от заболевания составляет 24-88%. Вирус поражает органы пищеварения и центральную нервную систему, лечение проходит сложно. Первыми симптомами являются высокая температура, сильная головная боль и слабость.

Главными разносчиками болезни считают летучих мышей. Заражение, как правило, происходит после посещения пещер или покинутых шахт, в которых живут эти животные. От человека человеку вирус передается воздушно-капельным путем, через выделения, физический контакт или после контакта с поверхностями, которых касался заболевший.

На данный момент неизвестно, смог ли мужчина заразить еще кого-то. В Гукеду каждую неделю проходит большая ярмарка, что увеличивает риск.

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