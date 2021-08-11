«Приступаем к трудовому бунту, готовим деньги и продукты»
- Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
- 11.08.2021, 12:04
Мы можем помочь тем, кто сейчас продолжает бороться.
Кто бы что ни говорил про «сколько можно терпеть», но, видимо, можно...
Мы зациклились на ожидании того, что кто-то что-то за нас сделает. Сами при этом только критикуем.
Мы зациклились и ждем, когда кто-то добудет нам нашу победу. Так это не работает.
Всем нужна помощь. И мы можем помочь тем, кто сейчас продолжает бороться.
Закупаем продукты и лекарства, откладываем деньги. Рассказываем друзьям и коллегам о своих планах.
Приступаем к трудовому бунту, готовим деньги и продукты, замедляем производства, а позже и останавливаем.
Стачке быть!
Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)