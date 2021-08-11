«Приступаем к трудовому бунту, готовим деньги и продукты» Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)

11.08.2021, 12:04

Фото: ТАСС

Мы можем помочь тем, кто сейчас продолжает бороться.

Кто бы что ни говорил про «сколько можно терпеть», но, видимо, можно...

Мы зациклились на ожидании того, что кто-то что-то за нас сделает. Сами при этом только критикуем.

Мы зациклились и ждем, когда кто-то добудет нам нашу победу. Так это не работает.

Всем нужна помощь. И мы можем помочь тем, кто сейчас продолжает бороться.

Закупаем продукты и лекарства, откладываем деньги. Рассказываем друзьям и коллегам о своих планах.

Приступаем к трудовому бунту, готовим деньги и продукты, замедляем производства, а позже и останавливаем.

Стачке быть!

Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)

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