Медики объяснили, как вакцинироваться, чтобы максимально защититься от COVID-19 4 11.08.2021, 12:14

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Дельта-вариант усложнил ситуацию с коронавирусом.

Эксперты отмечают, что хотя вакцинированные люди в США или Европе редко заболевают Covid-19, новые случаи заболевания происходят по целому ряду причин.

В частности, ни одна из вакцин, применяемых в США или Европе, не на 100% эффективна для предотвращения заражения, показал анализ данных из Израиля и Великобритании, пишет nv.ua.

Кроме того, новые штаммы Covid-19, такие как высокоинфекционный дельта-вариант, который сейчас распространен во всем мире, усложнили картину эффективности. Также неполные данные о том, как долго сохраняется иммунитет от Covid после вакцинации.

Тревога была поднята в связи с серьезными случаями Covid-19, когда предварительные данные в Израиле, где была одна из самых быстрых программ вакцинации в мире, опубликованные в конце июля, показали, что вакцина Pfizer — BioNTech Covid-19 была всего лишь на 40,5% эффективна в предотвращении симптоматических заболеваний .

Однако анализ, проведенный после того, как дельта-вариант стал доминирующим штаммом в стране, все же показал, что наличие двух доз вакцины обеспечивает надежную защиту от тяжелых заболеваний и госпитализации.

Данные также показали снижение эффективности вакцины Pfizer-BioNTech: вакцина только на 16% эффективна против симптоматической инфекции для тех людей, которые получили две дозы вакцины еще в январе. Однако для людей, получивших две дозы к апрелю, эффективность против симптоматической инфекции составила 79%.

В то же время, исследование, проведенное в Англии с апреля по май, показало, что после двух доз вакцина Pfizer-BioNTech оказалась на 88% эффективнее против симптоматического заболевания, вызванного дельта-вариантом.

Однако сравнивать эти результаты сложно, учитывая различия в характере программ вакцинации в обеих странах (например, Израиль дал всему взрослому населению вакцину Pfizer, в то время как в Великобритании используется несколько вакцин, а также различия в сроках проведения исследования, режимах тестирования на Covid-19 и возрастных группах.

При этом данные показали, что после двух доз вакцина Pfizer-BioNTech Covid эффективна против госпитализации из-за дельта-варианта на 96%. Точно так же было обнаружено, что вакцина Oxford-AstraZeneca на 92% эффективна в предотвращении госпитализации после двух доз.

Профессор Лоуренс Янг, вирусолог из Медицинской школы Университета Уорика в Великобритании, сказал, что случаи Covid-19 у полностью вакцинированных людей являются напоминанием о том, что «никакая вакцина не является 100% эффективной».

«Всегда будет часть людей, которые по-прежнему будут оставаться восприимчивыми к инфекциям и болезням. Есть также два других фактора, которые влияют на эффективность вакцины: ослабление иммунитета — мы до сих пор не знаем, как долго сохраняется индуцированный вакциной защитный иммунитет. Это, скорее всего, будет фактором для тех пожилых и более уязвимых людей, которые были вакцинированы на ранних этапах программы внедрения вакцины», — отметил он.

Второй фактор, добавил он, связан с «прорывными инфекциями у вакцинированных лиц из-за более заразного дельта-варианта», что добавляет веса в пользу программ ревакцинации.

Эндрю Фридман, специалист по инфекционным заболеваниям в Медицинской школе Кардиффа в Великобритании, сказал, что «прорывных» случаев следовало ожидать.

«Вакцины очень хороши для защиты от тяжелой инфекции, госпитализации и смерти, но они менее эффективны для полной защиты от инфекции, и мы знаем, что многие люди, прошедшие полную вакцинацию, все еще заражаются дельта-инфекциями, в большинстве случаев с легкими симптомами», — сказал он.

Эксперт по инфекционным заболеваниям считает, что в Великобритании, скорее всего, начнется реализация программы ревакцинации.

Стивен Райли, профессор динамики инфекционных заболеваний в Imperial, сказал, что так называемые «прорывные инфекции» у полностью вакцинированных людей нуждаются в дальнейшем изучении, особенно в связи с тем, что некоторые части мира борются с распространением дельта-варианта.

«Дельта-вариант, как известно, очень заразен, и в результате мы можем видеть из наших данных, что прорывные инфекции происходят у полностью вакцинированных людей. Нам необходимо лучше понять, насколько заразны полностью вакцинированные люди, которые становятся инфицированными, поскольку это поможет лучше прогнозировать ситуацию в ближайшие месяцы, а наши выводы помогают составить более полную картину этого», — отметил ученый.

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