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Настойчивость – наша сила

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  • 11.08.2021, 12:38
  • 1,084
Настойчивость – наша сила
Фото: AFP

Стоит просто пересмотреть план действий и пробовать снова.

«Нынешнее поколение очень избаловано», — считает подписчик телеграм-канала «Баста!». «Оно привыкло к тому, что желания и ожидания удовлетворяются здесь и сейчас. При малейшем сбое этой программы, заложенной в голове, наступает ступор и нежелание сделать чуть больше запланированного для достижения той самой цели. А это – главная пища для лени.

Нужно запомнить раз и навсегда, что никто и ничего не сделает вместо вас. И даже если что-то пошло в обход задуманного алгоритма не стоит опускать руки и прекращать движение к заданной цели. Стоит просто пересмотреть план действий, внести коррективы и пробовать снова. Настойчивость – путь к успеху».

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