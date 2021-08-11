В Чаусах на поле силовики несколько раз стреляли в мужчину с топором 13 11.08.2021, 13:03

7,060

Что произошло?

Читатели zerkalo.io сообщили, что 10 августа в Чаусах Могилевской области произошел инцидент со стрельбой. Очевидцы прислали видео, на котором видно, что на поле сотрудники милиции окружают мужчину у которого в руках предмет, похожий на топор. Через какое-то время раздается несколько выстрелов и мужчина падает.

Судя по видео, все происходит на поле недалеко от жилых домов. Сначала мужчина поднимает с земли предмет, похожий на топор и начинает уходить в сторону. К нему с разных сторон идут несколько силовиков. В какой-то момент в сторону мужчины стреляют как минимум четыре раза, он падает.

Затем к месту происшествия приезжает скорая помощь. Остался ли жив нарушитель — пока неизвестно.

Местные жители также сообщили, что мужчина был нетрезв и ранее у него произошел конфликт с женой.

В пресс-службе МВД пообещали в скором времени прокомментировать этот инцидент.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».