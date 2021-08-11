Китай отказался от российской рыбы 2 11.08.2021, 13:05

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Поставки сократились на 83%.

Китай, в прошлом крупнейший импортер российской рыбы, резко сократил закупки в 2021 году.

За январь-апрель в КНР было поставлено 78,6 тысячи тонн рыбы и морепродуктов - на 83% меньше, чем в тот же период годом ранее, подсчитали эксперты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, пишет finanz.ru.

Доля Китая в закупках, достигавшая 67% в начале прошлого года, сжалась до 15% после того, как власти ввели жесткие ограничения на импорт из-за угрозы распространения Covid.

Обнаружив следы коронавируса в замороженной российской рыбе, Китай в декабре закрыл для приема продукции из РФ ключевые порты, включая Далянь и Циндао.

Впрочем, российские экспортеры, зарабатывавшие на поставках в КНР больше 3 млрд долларов в год, сумели переориентироваться на другие рынки, подчеркивают в РСХБ.

Так, на 99%, до 301,8 тысячи тонн, выросли поставки в Южную Корею, которая стала крупнейшим покупателем российской рыбы и морепродуктов с долей 58%.

Основной категорией экспорта стал минтай, поставки которого взлетели на 195%, а также сардины, показавшие рост в 6 раз.

«С точки зрения роста экспорта Южную Корею следует рассматривать в первую очередь как транзитную платформу на пути продукции отечественного рыбохозяйственного комплекса на рынки Азии», - отмечает руководитель Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) РСХБ Андрей Дальнов.

Кроме того, страна быстрее других справилась с первыми волнами коронавируса и стала активно экспортировать рыбную продукцию в другие государства Юго-Восточной Азии: в результате возник дефицит баланса, который стал восполняться импортом из России.

Новых покупателей удалось найти в Африке. В частности, экспорт рыбы в Нигерию взлетел в 253 раза, до 21,1 тысячи тонн.

Нигерия поднялась с 30-го на на 4-е место в рейтинге крупнейших импортеров российской рыбы, что «связано с сокращением закупок дорогостоящей рыбы Северного моря и южной Атлантики, на смену которым пришла более доступная по цене рыба из России», поясняет Дальнов.

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