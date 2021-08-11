В Бразилии открыли новый вид пернатых динозавров 1 11.08.2021, 13:24

Они обитали на земле 72-66 миллионов лет назад.

Ранее неизвестный вид из семейства дромеозаврид – хищных пернатых динозавров – исследователи назвали Ypupiara lopai, пишет «Вокруг света».

По словам Артура Брума из Национального университета Рио-де-Жанейро, в мезозойскую эру дромеозавриды, считающиеся близкими родственниками птиц, встречались на всех континентах.

В Южной Америке ранее идентифицировали несколько видов семейства. Их определили по многочисленным зубам специфичной формы, найденным в древних отложениях.

Что касается недавно открытого пернатого динозавра, то его окаменелости впервые обнаружили еще в 1940-1960-х годах в бразильском штате Минас-Жерайс. Но тогда Ypupiara lopai не выделили в отдельный вид.

Это сделали лишь недавно, тщательно изучив два образца челюстных костей. Палеонтологи установили, что древнее животное достигало в длину 2,5-3 м (до кончика хвоста). А его рацион состоял в основном из рыбы, амфибий и ящериц.

По словам участников исследования, ископаемые останки Ypupiara lopai предоставили ценную информацию об эволюции гондванских дромеозаврид.

Результаты исследования опубликовал журнал Papers in Palaeontology.

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