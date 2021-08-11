Россия срывает поставки вакцины «Спутник V» в Иран 11.08.2021, 13:47

фото: reuters

Такая ситуация ухудшает отношение в иранском обществе к РФ.

Иран получил на сегодня от России чуть больше 1 миллиона вакцин «Спутник V» из 62 миллионов. По словам посла Ирана в России Казема Джалали, такая ситуация ухудшает отношение в иранском обществе к РФ.

Иран рассчитывает на скорейшее выполнение Россией контракта на поставку всех законтрактованных доз вакцин от коронавируса заявил журналистам посол на конференции в Фонде Горчакова, пишет РБК.

Вопрос, когда Иран рассчитывает получить вакцины, посол переадресовал российским коллегам. «Этот вопрос надо задать нашим российским коллегам, поскольку то, что мы могли сделать, это заключить контракт и попросить поставить в нашу страну, и это было сделано, договор был заключен нашим правительством. Но до сих пор маленькая часть контракта реализована, а оставшаяся не реализована», — посетовал дипломат.

По его словам, он обсуждал с российскими ответственными лицами, что «это оказало очень плохое влияние на общественное мнение в Иране». «Вакцина могла бы стать хорошим инструментом для развития публичной дипломатии, а сейчас влияние отчасти отрицательное», — обратил внимание иранский посол.

Контракт на поставку вакцины «Спутник V» в Иран был заключен в январе этого года. В апреле посол Джалали сообщал, что контракт был на закупку 60 млн. доз вакцин, что позволило бы вакцинировать 30 млн человек. Всего в Иране проживают почти 90 млн. человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Иране переболели более 4 млн человек, 94 тысячи человек скончались.

Напомним, на сбои с поставкой российских вакцин ранее уже жаловались власти Аргентины — страна не получила в июле 5,5 млн. доз первого компонента «Спутника V» и 13,1 миллиона — второго.

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