В Германии участники забастовки парализовали движение поездов

В Германии участники забастовки парализовали движение поездов2
- 11.08.2021, 13:56
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Бастующие машинисты требуют по 600 евро.
Профсоюз машинистов Немецких железных дорог (Deutsche Bahn) объявил трехдневную забастовку до вечера пятницы, в результате чего железнодорожное сообщении в стране прекратилось на 75% всех пассажирских и грузовых маршрутах, включая международные. Об этом сообщается на сайте компании, пишет liga.net.
Это крупнейшая забастовка железнодорожников с 2018 года. На работу не вышли 95% машинистов Deutsche Bahn.
Забастовка началась после того, как профсоюзы не смогли договориться с руководством компании о повышении зарплаты на 3,2%, а также на выплату по 600 евро ($703) единоразового "коронавирусного" пособия.
Руководство Deutsche Bahn охарактеризовала забастовку как "ненужная эскалация в неподходящее время", обращая внимание на то, что компания уже потеряла 1,3 млрд евро из-за недавнего масштабного наводнения в стране.
Deutsche Bahn объявила, что компенсирует стоимость проезда пассажирам, которые уже купили билеты.
Профсоюзы, в свою очередь, обещают вернуть машинистов на рабочие места к уик-энду, чтобы не портить немцам выходные.