В Германии участники забастовки парализовали движение поездов 2 11.08.2021, 13:56

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Фото: depositphotos.com

Бастующие машинисты требуют по 600 евро.

Профсоюз машинистов Немецких железных дорог (Deutsche Bahn) объявил трехдневную забастовку до вечера пятницы, в результате чего железнодорожное сообщении в стране прекратилось на 75% всех пассажирских и грузовых маршрутах, включая международные. Об этом сообщается на сайте компании, пишет liga.net.

Это крупнейшая забастовка железнодорожников с 2018 года. На работу не вышли 95% машинистов Deutsche Bahn.

Забастовка началась после того, как профсоюзы не смогли договориться с руководством компании о повышении зарплаты на 3,2%, а также на выплату по 600 евро ($703) единоразового "коронавирусного" пособия.

Руководство Deutsche Bahn охарактеризовала забастовку как "ненужная эскалация в неподходящее время", обращая внимание на то, что компания уже потеряла 1,3 млрд евро из-за недавнего масштабного наводнения в стране.

Deutsche Bahn объявила, что компенсирует стоимость проезда пассажирам, которые уже купили билеты.

Профсоюзы, в свою очередь, обещают вернуть машинистов на рабочие места к уик-энду, чтобы не портить немцам выходные.

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