Полину Шарендо-Панасюк этапировали в женскую колонию
- 11.08.2021, 14:11
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Вы можете поддержать смелую активистку «Европейской Беларуси».
Активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк перевели из СИЗО №7 в гомельскую женскую колонию. Об этом сообщил в «Фейсбуке» ее муж Андрей Шарендо.
Напомним, в июне лукашенковский суд осудил активистку на два года колонии.
Своей вины женщина не признает и считает себя захваченной в плен. Мать двоих несовершеннолетних детей признана политзаключенной.
Вы можете поддержать смелую активистку «Европейской Беларуси», написав ей письмо.
Адрес для корреспонденции
246035, г. Гомель,ул. Антошкина, 3
Шарендо-Панасюк Полине Сергеевне