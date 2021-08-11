Полину Шарендо-Панасюк этапировали в женскую колонию 11.08.2021, 14:11

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Полина Шарендо-Панасюк

Вы можете поддержать смелую активистку «Европейской Беларуси».

Активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк перевели из СИЗО №7 в гомельскую женскую колонию. Об этом сообщил в «Фейсбуке» ее муж Андрей Шарендо.

Напомним, в июне лукашенковский суд осудил активистку на два года колонии.

Своей вины женщина не признает и считает себя захваченной в плен. Мать двоих несовершеннолетних детей признана политзаключенной.

Вы можете поддержать смелую активистку «Европейской Беларуси», написав ей письмо.

Адрес для корреспонденции

246035, г. Гомель,ул. Антошкина, 3

Шарендо-Панасюк Полине Сергеевне

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