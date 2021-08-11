В Британии поставили диагноз еле волочащему ноги Лукашенко

В Британии поставили диагноз еле волочащему ноги Лукашенко15
- 11.08.2021, 14:16
- 29,258
Информация о проблемах со здоровьем у диктатора просачивается постоянно.
В британских СМИ обсуждают видео, распространяемое в соцсетях, на котором Лукашенко встает после 8-часового «большого разговора», с трудом идет и спускается с лестницы, еле волоча ноги.
«Александр Лукашенко, кажется, изо всех сил пытался удержаться на ногах после восьмичасового выступления перед своим народом в своем ежегодном обращении», — пишет express.co.uk.
Там утверждают, что после этого камеры сразу же выключили. Видео опубликовал кто-то из присутствовавших на пресс-конференции. А затем его уже репостили разные пользователи соцсетей.
Один из пользователей твиттера сравнил, Лукашенко с Ельциным. Другой предположил, что это «очень похоже на защемление нерва в нижней части позвоночника». Третий пошутил: «Когда твоя нога засыпает после восьми часов сидения!».
Как пишет британское издание, видео появилось после того, как Лукашенко раскритиковал Великобританию из-за новых экономических санкций.
Кстати разговоры про плохое здоровье 66-летнего Александра Лукашенко в Сети ходят давно.