В Британии поставили диагноз еле волочащему ноги Лукашенко 15 11.08.2021, 14:16

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Информация о проблемах со здоровьем у диктатора просачивается постоянно.

В британских СМИ обсуждают видео, распространяемое в соцсетях, на котором Лукашенко встает после 8-часового «большого разговора», с трудом идет и спускается с лестницы, еле волоча ноги.

«Александр Лукашенко, кажется, изо всех сил пытался удержаться на ногах после восьмичасового выступления перед своим народом в своем ежегодном обращении», — пишет express.co.uk.

Там утверждают, что после этого камеры сразу же выключили. Видео опубликовал кто-то из присутствовавших на пресс-конференции. А затем его уже репостили разные пользователи соцсетей.

Один из пользователей твиттера сравнил, Лукашенко с Ельциным. Другой предположил, что это «очень похоже на защемление нерва в нижней части позвоночника». Третий пошутил: «Когда твоя нога засыпает после восьми часов сидения!».

Как пишет британское издание, видео появилось после того, как Лукашенко раскритиковал Великобританию из-за новых экономических санкций.

Кстати разговоры про плохое здоровье 66-летнего Александра Лукашенко в Сети ходят давно.

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