За медаль Кристины Тимановской предлагают $21 тысячу 2 11.08.2021, 14:30

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Кристина Тимановская

Все средства будут перечислены на поддержку белорусских спортсменов.

Вчера сервис eBay заблокировал аккаунт Белорусского фонда спортивной солидарности, где продавалась медаль Кристины Тимановской. Это произошло из-за повышенной активности к лоту.

Сегодня аккаунт был разблокирован, за медаль дают 21 000 долларов.

Минимальная новая ставка за лот — плюс 30 долларов.

Легкоатлетка продает награду, которую она выиграла на ІІ Европейских играх в Минске в забеге на 100 метров. Все средства будут перечислены в БФСС для поддержки репрессированных атлетов.

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