За медаль Кристины Тимановской предлагают $21 тысячу

За медаль Кристины Тимановской предлагают $21 тысячу2
- 11.08.2021, 14:30
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Все средства будут перечислены на поддержку белорусских спортсменов.
Вчера сервис eBay заблокировал аккаунт Белорусского фонда спортивной солидарности, где продавалась медаль Кристины Тимановской. Это произошло из-за повышенной активности к лоту.
Сегодня аккаунт был разблокирован, за медаль дают 21 000 долларов.
Минимальная новая ставка за лот — плюс 30 долларов.
Легкоатлетка продает награду, которую она выиграла на ІІ Европейских играх в Минске в забеге на 100 метров. Все средства будут перечислены в БФСС для поддержки репрессированных атлетов.