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Нефть за семь минут подешевела на 2% после призыва США нарастить добычу

  • 11.08.2021, 14:41
Нефть за семь минут подешевела на 2% после призыва США нарастить добычу

Вашингтон считает, что увеличения добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки недостаточно.

Стоимость нефти сорта Brent на торгах 11 августа упала за 7 минут на 2%. Снижение началось в 14:09 с отметки $70,83 — к 14:16 котировки опустились к $69,45, свидетельствуют данные Trading View, сообщает РБК.

Падение началось на фоне заявления США о необходимости стран альянса ОПЕК увеличить добычу нефти.

Как сообщает телеканал CNBC, Вашингтон призвал страны ОПЕК и их союзников нарастить производство нефти в попытке сдержать рост цен на бензин.

По мнению Белого дома, увеличения добычи на 400 тыс. баррелей в сутки, о котором договорились участники ОПЕК+, в настоящий момент «просто недостаточно», приводит цитату CNBC.

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