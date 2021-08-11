Кибер-партизаны ответили на приговор Алексею Кудину
- 11.08.2021, 14:57
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Опубликованы новые данные о лукашистах.
Режим вынес приговор бойцу Алексею Кудину: 2,5 года колонии. Белорусские кибер-партизаны ответили на новое незаконное решение, опубликовав новые данные из республиканской базы данных 102.
«К этому судилищу также приложила руку Россия: в июле спортсмена экстрадировали в Беларусь из РФ, хотя ЕСПЧ запрещал это делать.
В нашем распоряжении есть материалы из республиканской базы данных 102, которые раскрывают зверства карательной системы в отношении Алексея Кудина и других белорусов. Как видим из документов, пытки и избиения практиковались массово. Мы знаем тех, кто отдавал преступные приказы и знаем исполнителей. Никто не уйдёт от ответственности», — отметили кибер-партизаны.