Кибер-партизаны ответили на приговор Алексею Кудину 11.08.2021, 14:57

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Алексей Кудин

Опубликованы новые данные о лукашистах.

Режим вынес приговор бойцу Алексею Кудину: 2,5 года колонии. Белорусские кибер-партизаны ответили на новое незаконное решение, опубликовав новые данные из республиканской базы данных 102.

«К этому судилищу также приложила руку Россия: в июле спортсмена экстрадировали в Беларусь из РФ, хотя ЕСПЧ запрещал это делать.

В нашем распоряжении есть материалы из республиканской базы данных 102, которые раскрывают зверства карательной системы в отношении Алексея Кудина и других белорусов. Как видим из документов, пытки и избиения практиковались массово. Мы знаем тех, кто отдавал преступные приказы и знаем исполнителей. Никто не уйдёт от ответственности», — отметили кибер-партизаны.

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