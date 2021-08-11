«Переломный момент наступил для деда с артритными коленями» 11.08.2021, 15:05

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Скоро хунту ждет рецидив народного негодования.

Читатель телеграм-канала «Водители 97» в ярких выражениях рассказал о том, как настроены белорусы по отношению к режиму Лукашенко:

— Вспомните год назад жалкую оглоблю, которая была «послана в путешествие» прямо на заводе МЗКТ при всем честном народе.

Шкловской стрелок имел бледный вид, искал пятый угол, заикался и, в нелепых попытках ерепениться, прятался за бронежилетами своих оболваненных «работайтебратьев».

Тащить с собой АК-47 на такой ответственный разговор с рабочими завода было еще не в тренде. Тем более, что на торги за свою политическую карьеру с оружием не приходят, даже если оно без рожка.

Оглобля поторговался и понял, что прежним уже ничего не будет.

Ничего не поменялось с тех пор, за исключением того, что сколоченные за многие десятилетия упряжки бандерлогов разваливаются еще быстрее, не оставляя при этом никакой надежды на дальнейший положительный исход для шкловского повелителя золотых унитазов.

Скоро хунту ждет рецидив народного негодования.

Ко второму такому крутому пике лукашисты не готовы.

Самое приятное в этом то, что улицы скоро опять заполнятся сигналящими авто и пробками по несколько километров. Это произойдет само собой, люди на дорогах организуются сами, без всяких каналов и подсказок. Все всё уже знают и умеют.

Весь этот ад еще ждет балаб-карпенковых: такого накала, который их ждет, в их фашистской жизни не было и не будет. Вождь будет ждать верности, но они будут лишь шепотом обсуждать на своих кухнях, как оглобля их всех достал.

Черные звезды на ваши сутулые плечи уже несутся с бешеной скоростью.

Сегодня уже весь мир против вас.

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