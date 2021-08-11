Диетолог назвала повышающие иммунитет продукты 1 11.08.2021, 15:37

3,030

Они позволяют организму иметь хороший защитный барьер.

Лук, горчица, чеснок и перец являются продуктами, которые способны укрепить иммунитет. Об этом во вторник, 10 августа, заявила диетолог Ольга Бурлакова.

«Сюда можно отнести лук, горчицу, чеснок и перец. Они оказывают желчегонный эффект, а чеснок и лук выделяют специальные вещества — фитонциды, которые позволяют организму иметь хороший защитный барьер», — приводит российское «Федеральное агентство новостей» слова Бурлаковой.

Кроме того, добавила специалист, иммунитет могут повышать кислые ягоды — например, облепиха, малина и клубника, а также вода с лимонным соком или огуречным настоем.

«Авокадо тоже полезно, а еще морская рыба, особенно из северных морей, огурцы, помидоры, орехи. Полезна также клетчатка, но та мука, которая производится у нас, — неудовлетворительна, так как она поддается обработке. Всё зависит от качественной клетчатки, поэтому надеюсь, что у нас в стране не будет дефицита качественной клетчатки, которая укрепляет иммунитет и продлевает молодость», — заключила Бурлакова.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».