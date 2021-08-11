Диетолог назвала повышающие иммунитет продукты

Диетолог назвала повышающие иммунитет продукты1
- 11.08.2021, 15:37
- 3,030
Они позволяют организму иметь хороший защитный барьер.
Лук, горчица, чеснок и перец являются продуктами, которые способны укрепить иммунитет. Об этом во вторник, 10 августа, заявила диетолог Ольга Бурлакова.
«Сюда можно отнести лук, горчицу, чеснок и перец. Они оказывают желчегонный эффект, а чеснок и лук выделяют специальные вещества — фитонциды, которые позволяют организму иметь хороший защитный барьер», — приводит российское «Федеральное агентство новостей» слова Бурлаковой.
Кроме того, добавила специалист, иммунитет могут повышать кислые ягоды — например, облепиха, малина и клубника, а также вода с лимонным соком или огуречным настоем.
«Авокадо тоже полезно, а еще морская рыба, особенно из северных морей, огурцы, помидоры, орехи. Полезна также клетчатка, но та мука, которая производится у нас, — неудовлетворительна, так как она поддается обработке. Всё зависит от качественной клетчатки, поэтому надеюсь, что у нас в стране не будет дефицита качественной клетчатки, которая укрепляет иммунитет и продлевает молодость», — заключила Бурлакова.