Талибы могут добраться до Кабула быстрее, чем ожидалось

Талибы могут добраться до Кабула быстрее, чем ожидалось1
- 11.08.2021, 16:14
Раньше на это давали максимум год, сегодня — всего несколько месяцев.
Администрация президента США Джо Байдена готовится к тому, что представители "Талибана" захватят столицу Афганистана Кабул очень быстро. Цитирует издание Washington Post "Зеркало недели. Украина".
Они утверждают, что Кабул могут захватить через 30-90 дней после того, как военный контингент США полностью выйдет из Афганистана.
Это быстрее, чем Вашингтон предполагал изначально. Еще в июне в разведке США считали, что это произойдет через 6-12 месяцев, однако сейчас ситуация другая.