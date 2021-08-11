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Талибы могут добраться до Кабула быстрее, чем ожидалось

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  • 11.08.2021, 16:14
Талибы могут добраться до Кабула быстрее, чем ожидалось
фото: AP

Раньше на это давали максимум год, сегодня — всего несколько месяцев.

Администрация президента США Джо Байдена готовится к тому, что представители "Талибана" захватят столицу Афганистана Кабул очень быстро. Цитирует издание Washington Post "Зеркало недели. Украина".

Они утверждают, что Кабул могут захватить через 30-90 дней после того, как военный контингент США полностью выйдет из Афганистана.

Это быстрее, чем Вашингтон предполагал изначально. Еще в июне в разведке США считали, что это произойдет через 6-12 месяцев, однако сейчас ситуация другая.

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