закрыть
11 августа 2021, среда, 16:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Польша собирается вытеснить белорусские нефтепродукты с украинского рынка?

5
  • 11.08.2021, 16:21
  • 2,572
Польша собирается вытеснить белорусские нефтепродукты с украинского рынка?

Большая делегация польской нефтяной компании Orlen приехала в Украину.

Украину с визитом посещает представительная делегация польского концерна Orlen, занимающегося нефтепереработкой. Как сообщает enkorr со ссылкой на свои источники, в Киев приехали 25 топ-менеджеров компании во главе с председателем правления Даниэлем Обайтеком.

По информации издания прошли переговоры в Министерстве энергетики и НАК «Нафтогаз Украины». Тематика переговоров и возможные договоренности не называются.

Orlen является одним из крупных поставщиков нефтепродуктов в Украину.

Визит происходит на фоне заявлений Лукашенко о том, что «он может поставить на колени Украину, договорясь с Россией прекратить поставки горюче-смазочных материалов». Украинские эксперты также заявляют, что Киев должен диверсифицировать поставки нефтепродуктов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мы стали наконец взрослыми
Мы стали наконец взрослыми Наталья Радина
Дело за малым
Дело за малым Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Глушим моторы
Глушим моторы Артем Черников
Ума оставалось на три дня
Ума оставалось на три дня Ирина Халип