Польша собирается вытеснить белорусские нефтепродукты с украинского рынка?5
- 11.08.2021, 16:21
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Большая делегация польской нефтяной компании Orlen приехала в Украину.
Украину с визитом посещает представительная делегация польского концерна Orlen, занимающегося нефтепереработкой. Как сообщает enkorr со ссылкой на свои источники, в Киев приехали 25 топ-менеджеров компании во главе с председателем правления Даниэлем Обайтеком.
По информации издания прошли переговоры в Министерстве энергетики и НАК «Нафтогаз Украины». Тематика переговоров и возможные договоренности не называются.
Orlen является одним из крупных поставщиков нефтепродуктов в Украину.
Визит происходит на фоне заявлений Лукашенко о том, что «он может поставить на колени Украину, договорясь с Россией прекратить поставки горюче-смазочных материалов». Украинские эксперты также заявляют, что Киев должен диверсифицировать поставки нефтепродуктов.