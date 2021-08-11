Ученые рассказали о необычной диете жителей острова в Эгейском море 2 11.08.2021, 17:03

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иллюстрационное фото

Они не ели рыбу.

Археологический памятник Угурлу-Хююк представляет собой неолитическое и халколитическое (халколит – медный век) поселение, располагавшееся на острове Гекчеада в Эгейском море (на снимке вверху), который в настоящее время принадлежит Турции. Стоянку размером 250×200 метров обнаружили в 1998 году, однако ее исследования начались лишь спустя 11 лет. Самые ранние фазы заселения археологи датировали между 6700 и 6500 годами до нашей эры, а самые поздние — между 5400 и 4900 годами до нашей эры, пишет «Вокруг света. Украина».

Обнаруженная стоянка представляет особый интерес с точки зрения глобального расселения ранних сельскохозяйственных культур. Археологи нашли в Угурлу-Хююке свидетельства выращивания пшеницы, ячменя и гороха, а также развитого животноводства, которое в первую очередь основывалось на разведении коз, крупного рогатого скота и в меньшей степени свиней.

Сьюзан Пилаар Берч из Университета Джорджии совместно с учеными из Турции провела изотопный анализ недавно обнаруженных на стоянке Угурлу-Хююк человеческих останков, относящихся к эпохе халколита (около 5300 года до нашей эры), чтобы получить представления о питании и здоровье местных жителей. В общей сложности археологи исследовали ребра 10 человек, обнаруженных в общей могиле, а также одну обособленную плюсневую кость, найденную в другом раскопе. В общей могиле были похоронены взрослые мужчины и женщины (30-40 лет), дети (3 – 12 лет), девушка около 18 лет и молодой мужчина 20-30 лет. Останки из отдельной могилы принадлежали взрослому мужчине.

Ученые сравнили полученные данные изотопного анализа костей со значениями, характерными для останков травоядных животных из Угурлу — коров, овец, коз, зайцев и оленей. В результате они выяснили, что люди, жившие на этой стоянке, употребляли в пищу в основном наземных животных и растения. Хотя население Угурлу жило на небольшом острове в течение многих поколений, они практически не ели рыбу. Возможно, в качестве дополнительного источника пищи использовались моллюски, что согласуется с археологическими данными с места раскопок. Но и они составляли малую часть рациона.

Таким образом археологи подтвердили давнюю версию ученых, что древние островитяне решили не тратить время и силы на поимку рыбы, а полностью сосредоточились разведении крупного скота, окончательно сделав сельское хозяйство основным источником добычи пищи.

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