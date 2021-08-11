Правительство Латвии выделило 1,7 млн евро на постройку забора на границе с Беларусью 11.08.2021, 18:30

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Только сегодня латвийская погранслужба сообщила о 89 нарушителях границы.

Правительство Латвии выделило 1,7 млн евро на постройку забора на границе с Беларусью. Как сообщает Delfi, эти средства, ранее предназначенные на непредвиденные расходы, пойдут на приобретение колючей проволоки и ее установку. В 2022-м будут доступны еще более 14 млн евро для построения необходимой инфраструктуры на границе, в 2023 году — еще почти 19 млн евро, в 2024-м — около 6 млн евро. Правительство создало новую программу бюджета, которая называется «Создание инфраструктуры на границе государства».

В августе 2021-го Латвия, после Литвы и Польши, столкнулась с проблемой мигрантов, нелегально приходящих из Беларуси. 6-10 августа было задержано 295 человек. Властям Латвии пришлось ввести усиленный контроль на границе с Беларусью и привлечь дополнительные силы, там был введен режим чрезвычайной ситуации.

Латвия и ранее планировала построить забор на границе с Беларусью (ее протяженность составляет 173 км). Однако проект, стоивший десятки миллионов евро, не был реализован.

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