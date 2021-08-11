В Беларуси прекращает работу немецкая ассоциация народных университетов DVV International
- 11.08.2021, 18:50
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Ассоциация 12 лет занимались развитием дополнительного образования взрослых.
На сайте беларуского представительства DVV International сообщается, что организация получила отказ в продлении разрешения на деятельность и вынуждена начать процесс закрытия представительства.
Ассоциация DVV работала в Беларуси 12 лет, они занимались развитием дополнительного образования взрослых.
Благодаря их деятельности у осужденных в Беларуси появилась возможность получать высшее образование в местах лишения свободы, а город Витебск вступил в Глобальную сеть обучающихся городов ЮНЕСКО.