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В Беларуси прекращает работу немецкая ассоциация народных университетов DVV International

  • 11.08.2021, 18:50
  • 1,234
В Беларуси прекращает работу немецкая ассоциация народных университетов DVV International

Ассоциация 12 лет занимались развитием дополнительного образования взрослых.

На сайте беларуского представительства DVV International сообщается, что организация получила отказ в продлении разрешения на деятельность и вынуждена начать процесс закрытия представительства.

Ассоциация DVV работала в Беларуси 12 лет, они занимались развитием дополнительного образования взрослых.

Благодаря их деятельности у осужденных в Беларуси появилась возможность получать высшее образование в местах лишения свободы, а город Витебск вступил в Глобальную сеть обучающихся городов ЮНЕСКО.

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