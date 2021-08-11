Что в Нацбанке рассказали об инфляции в июле
- 11.08.2021, 19:08
В минувшем месяце годовой прирост потребительских цен составил 9,8%.
Относительно июня 2021 года потребительские цены в июле выросли на 0,07%. Более подробная статистика приводится в свежем обзоре инфляции, опубликованном регулятором, пишет сайт myfin.by.
В июне годовой прирост потребительских цен составил 9,9%, а в мае 9,4%.
Базовая инфляция в июле текущего года составила 10,2% по отношению к июлю 2020 года.
Прирост регулируемых цен и тарифов составил 9,5% к июлю 2020 года.
В июле значительно снизился рост сезонных цен (на плодоовощную продукцию) и составил 4,5% к июлю 2020 года.
Агрегированный показатель трендовой инфляции составил 8,6% к июлю 2020 года.
Данные о максимальных и минимальных темпах прироста свободных цен и тарифов в июле в годовом выражении выглядят так:
А по регулируемым ценам и тарифам статистика в июле такая: