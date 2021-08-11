Что в Нацбанке рассказали об инфляции в июле 11.08.2021, 19:08

В минувшем месяце годовой прирост потребительских цен составил 9,8%.

Относительно июня 2021 года потребительские цены в июле выросли на 0,07%. Более подробная статистика приводится в свежем обзоре инфляции, опубликованном регулятором, пишет сайт myfin.by.

Скриншот инфографики Нацбанка

В июне годовой прирост потребительских цен составил 9,9%, а в мае 9,4%.

Базовая инфляция в июле текущего года составила 10,2% по отношению к июлю 2020 года.

Скриншот инфографики Нацбанка

Прирост регулируемых цен и тарифов составил 9,5% к июлю 2020 года.

В июле значительно снизился рост сезонных цен (на плодоовощную продукцию) и составил 4,5% к июлю 2020 года.

Скриншот инфографики Нацбанка

Агрегированный показатель трендовой инфляции составил 8,6% к июлю 2020 года.

Данные о максимальных и минимальных темпах прироста свободных цен и тарифов в июле в годовом выражении выглядят так:

Скриншот инфографики Нацбанка

А по регулируемым ценам и тарифам статистика в июле такая:

Скриншот инфографики Нацбанка

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