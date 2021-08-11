«Талибан» захватил столицы еще трех провинций Афганистана 11.08.2021, 19:16

фото: reuters

На фоне активизации боев президент страны прибыл в Мазари-Шариф для организации отпора талибам.

Радикальное движение «Талибан» взяло под контроль уже девять из 34 столиц провинций Афганистана, в том числе на тремя в последние сутки, сообщает ABC News (перевод – korrepondent.net) в среду, 11 августа.

Захват столиц провинций Бадахшан, Баглан и Фарах издание называет результатом молниеносной атаки.

Отмечается, что «Талибан» продолжает наступление и на других направлениях.

Столица Афганистана Кабул не подвергалась прямой угрозе во время наступления талибов. Однако, отмечает издание, ошеломляющая скорость наступления боевиков вызывает вопросы о том, как долго афганское правительство сможет сохранять контроль над провинциями страны.

На фоне активизации боев на севере Афганистана президент страны Ашраф Гани прибыл в Мазари-Шариф для организации отпора талибам, сообщает Tolo New.

По данным издания, сегодня в Мазари-Шарифе намечена встреча для обсуждения ситуации с безопасностью на севере страны с участием маршала Абдул Рашида Дустума, лидера партии Исламское общество , бывшего губернатора провинции Балх Атты Мухаммада Нура, командующих службами безопасности и обороны провинции Балх.

Источники сообщают, что на встрече будет принято решение о координации между силами обороны и народной мобилизацией, а также о том, как начать операции по возвращению территорий, захваченных талибами.

Напомним, талибы захватили 65% территории Афганистана. С середины июля этого года в Афганистане погибли 183 гражданских, а 214 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за столкновений правительственных войск с талибами.

Тем временем в Пентагоне считают, что представители «Талибана» могут захватить столицу страны Кабул в срок от одного до трех месяцев.

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