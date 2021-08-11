Появились интересные сведения из биографии Александра Барсукова 3 11.08.2021, 19:47

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Александр Барсуков

Фото: citydog.by

После трагедии на Немиге он на пару месяцев ушел из милиции, а затем вернулся и взлетел до замминистра.

Свою милицейскую карьеру Александр Басуков начал в далеком 1994-м, пишет сайт «Наша Нива». Но в 1999-м неожиданно оставил службу по собственному желанию. Это произошло после трагедии на Немиге, где погибло 53 человека. Именно Барсуков докладывал Лукашенко, что же произошло в тот трагический день и как действовала милиция.

Данные выложили «киберпартизаны». В августе 1999-го, когда еще продолжалось расследование по делу на Немиге, Барсуков по собственному желанию ушел со службы, он был заместителем руководителя Центрального РУВД.

В апреле 2000-го он вернулся в милицию, на ту же должность и в то же районное управление. В 2011 году Барсуков вырос до руководителя минской милиции, а в 2017-м стал заместителем министра.

Теперь он помощник Лукашенко по Минску, говорил, что милиция не пытала участников протестов.

Силовики пока не комментируют ситуацию со взломом баз.

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