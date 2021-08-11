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Швейцария расширила экономические санкции против режима Лукашенко

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  • 11.08.2021, 20:21
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Швейцария расширила экономические санкции против режима Лукашенко

Швейцария вводит санкции против «Белаэронавигации» и трех банков.

Швейцария расширила санкции против режима Лукашенко, в частности, в финансовой сфере.

Подчеркивается, что речь идет о введении эмбарго на поставки в Беларусь оборудования, которое «может применяться для слежения или перехвата интернета и телефонных разговоров». Введены также ограничения на выпуск «финансовых инструментов» и торговлю ими, на предоставление займов и страховых услуг.

«Усиливая санкции в отношении Беларуси, Швейцария равняется на различные решения, приняты в июне Европейским союзом», - говорится в сообщении правительства.

В санкционный список Швейцарии внесли «Белаэронавигацию», «Беларусьбанк», «Белинвестбанк» и «Белагропромбанк», говорится на сайте Государственного секретариата по экономическим вопросам.

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