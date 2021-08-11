Украина прекращает вывозить ядерные отходы в РФ 1 11.08.2021, 20:26

1,146

иллюстрационное Фото: pixabay/rabedirkwennigsen

Этим страна сэкономит 200 миллионов долларов ежегодно.

Украина прекращает вывозить ядерные отходы с атомных электростанций в Россию. Об этом говорится в Государственной экономической программе обращения с отработанным ядерным топливом до 2025 года, которую Кабмин утвердил 11 августа, сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

«До этого момента Украина вывозила отработанное ядерное топливо из трех своих АЭС в Россию, и это стоило «Энергоатому» около 200 млн долларов ежегодно. Теперь эти средства можно будет направлять на технологическое развитие наших атомных станций, а главное, что Украина больше не будет зависеть от страны-агрессора в вопросах атомной безопасности. Это важный шаг в 30-ю годовщину нашей независимости», — говорит премьер.

Отработанное топливо с Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС планируют хранить в Чернобыльской зоне. В 2017 году здесь начали строить Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) с использованием современной технологии «сухого хранения» от американской компании Holtec International, которая уже подтвердила свою безопасность в Швеции, Бельгии и Испании.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».