Украина прекращает вывозить ядерные отходы в РФ

Украина прекращает вывозить ядерные отходы в РФ1
- 11.08.2021, 20:26
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Этим страна сэкономит 200 миллионов долларов ежегодно.
Украина прекращает вывозить ядерные отходы с атомных электростанций в Россию. Об этом говорится в Государственной экономической программе обращения с отработанным ядерным топливом до 2025 года, которую Кабмин утвердил 11 августа, сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.
«До этого момента Украина вывозила отработанное ядерное топливо из трех своих АЭС в Россию, и это стоило «Энергоатому» около 200 млн долларов ежегодно. Теперь эти средства можно будет направлять на технологическое развитие наших атомных станций, а главное, что Украина больше не будет зависеть от страны-агрессора в вопросах атомной безопасности. Это важный шаг в 30-ю годовщину нашей независимости», — говорит премьер.
Отработанное топливо с Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС планируют хранить в Чернобыльской зоне. В 2017 году здесь начали строить Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) с использованием современной технологии «сухого хранения» от американской компании Holtec International, которая уже подтвердила свою безопасность в Швеции, Бельгии и Испании.