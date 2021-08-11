Дмитрий Гордон: Конец у Лукашенко будет печальным

Дмитрий Гордон: Конец у Лукашенко будет печальным12
- 11.08.2021, 21:15
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Белорусский диктатор слетел с катушек и выглядит как загнанный зверь.
Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что Лукашенко совсем сошел с ума, что подтвердили его заявления во время большой пресс-конференции.
Об этом он сказал на телеканале «Украина 24».
«Человек, который стал извергом собственного народа, деспотом… Я его называл разбойником – это точное определение, потому что то, что он творит со своим народом в 21 веке, те издевательства, который он вытворяет – это кошмар. Милые, добрые белорусы, которые в жизни мухи не обидят, и такое с ними делают», – сказал он.
Гордон считает, что полемизировать с Лукашенко нет смысла, поскольку тот «с катушек слетел».
«Это вообще «полный вперед». Кукуха улетела, явно. <...>Дальше говорить не о чем. Жаль только белорусов – его не жалко, конец у него будет печальным», – сказал журналист.
По его словам, в последнее время Лукашенко выглядит как загнанный зверь.