Дмитрий Гордон: Конец у Лукашенко будет печальным 12 11.08.2021, 21:15

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ФОТО: РОСТИСЛАВ ГОРДОН / GORDONUA.COM

Белорусский диктатор слетел с катушек и выглядит как загнанный зверь.

Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что Лукашенко совсем сошел с ума, что подтвердили его заявления во время большой пресс-конференции.

Об этом он сказал на телеканале «Украина 24».

«Человек, который стал извергом собственного народа, деспотом… Я его называл разбойником – это точное определение, потому что то, что он творит со своим народом в 21 веке, те издевательства, который он вытворяет – это кошмар. Милые, добрые белорусы, которые в жизни мухи не обидят, и такое с ними делают», – сказал он.

Гордон считает, что полемизировать с Лукашенко нет смысла, поскольку тот «с катушек слетел».

«Это вообще «полный вперед». Кукуха улетела, явно. <...>Дальше говорить не о чем. Жаль только белорусов – его не жалко, конец у него будет печальным», – сказал журналист.

По его словам, в последнее время Лукашенко выглядит как загнанный зверь.

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