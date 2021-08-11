Еврокомиссия выделила Литве почти €37 млн из-за миграционного кризиса на границе с Беларусью 11.08.2021, 22:06

ЕС поможет Литве решить проблему с завезенными Лукашенко мигрантами.

Еврокомиссия (ЕК) выделила Литве €36,7 млн помощи, чтобы улучшить возможности приема в стране мигрантов, "незаконно пересекающих литовско-белорусскую границу".

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном 11 августа на сайте ЕК.

Отмечается, что деньги пойдут на поддержку пунктов приема нелегальных мигрантов, в частности – на медицинское обслуживание, жилье, еду, одежду и вакцины от COVID-19.

По данным Службы охраны госграницы Литвы на 11 августа, на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали 4112 мигрантов. Большинство из них – иракцы, есть также граждане Конго, Камеруна, Сирии, Ирана.

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