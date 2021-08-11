В Столинском районе пенсионерка с игрушечным пистолетом ограбила 82-летнюю родственницу

В Столинском районе пенсионерка с игрушечным пистолетом ограбила 82-летнюю родственницу2
- 11.08.2021, 22:12
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Пенсионерка совершила ограбление с натянутыми на голову женскими колготками.
62-летняя жительница Столинского района обвиняется в разбойном нападении на 82-летнюю родственницу, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Преступление женщина совершила в апреле. Она надела перчатки, чтобы не оставить отпечатков пальцев, натянула на голову женские колготки, взяла в руки игрушечный пистолет и ворвалась в дом к 82-летней родственнице.
Там она первым делом вырвала провод стационарного телефона, чтобы жертва не могла вызвать милицию и наставила на нее дуло игрушечного пистолета. От потерпевшей она требовала деньги. 82-летняя женщина рассказала ей, где хранит сбережения. Обвиняемая забрала 420 рублей, 410 долларов и скрылась, прихватив из холодильника еще и продукты.
Нападавшую задержали по горячим следам. В отношении нее возбудили уголовное дело за разбой.
Расследование уже завершено. Прокуратура изучила материалы и направила дело в суд. Санкция статьи предусматривает от шести до пятнадцати лет лишения свободы.