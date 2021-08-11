Владимир Огрызко: Россия повторяет путь СССР, как под копирку 4 11.08.2021, 22:15

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Владимир Огрызко

Фото: PHL

Экс-глава МИД Украины считает, что Россия может распасться на 10 стран.

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью «Еспресо» высказался о возможном распаде России на «десять нормальных стран».

По его словам, в российских регионах люди выходят с лозунгом «Хватит кормить Москву!». По его словам, в конце 1980-х годов так же говорили в столицах советских республик. Россия «повторяет путь СССР, как под копирку», и «просто распадется», заявил экс-глава МИД.

Для Украины такое развитие событий станет «одним из важных элементов будущей безопасности», считает Огрызко.

«Думаю, что реакция Запада на этот процесс будет такой же, как была в отношении СССР: они этого не хотят, они этого боятся, — добавил министр. — Но, я думаю, что наша функция будет заключаться в том, чтобы объяснить Западу, что для него выгоднее иметь десять мирных нормальных стран на территории нынешней Российской Федерации, чем одну дикую и нецивилизованную».

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